Ο σχηματισμός της τροπικής καταιγίδας Έριν εντοπίστηκε κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι, τη νησιωτική χώρα στα ανοιχτά της δυτικής Αφρικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του εθνικού κέντρου παρακολούθησης κυκλώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η νέα καταιγίδα εντοπίζεται περίπου 455 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά από το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου και συνοδεύεται από ανέμους που φθάνουν τα 75 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των μετεωρολόγων.

Ανησυχία για την εξέλιξη της καταιγίδας

Κινούμενη προς τα δυτικά, η τροπική καταιγίδα Έριν ενδέχεται να εξελιχθεί στον πρώτο κυκλώνα για τη φετινή σεζόν στον Ατλαντικό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι ειδικοί εκτιμούν πως είναι νωρίς για να διατυπωθούν ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με το αν ελλοχεύει κίνδυνος για την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Εκτίμηση για τη φετινή εποχή των καταιγίδων

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) προβλέπει ότι συνολικά 13 έως 18 τροπικές καταιγίδες ενδέχεται να σχηματιστούν φέτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, με 5 έως 9 από αυτές να αναμένεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες, αυξάνοντας την εγρήγορση για όσους βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές.

