Έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της U.S. Steel στο Κλέρτον της Πενσυλβάνια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ατόμων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News.

Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο, προχώρησε σε μια σύντομη δήλωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές στο Κλέρτον. Παράλληλα, τόσο η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πενσιλβάνια όσο και η Πολιτειακή Αστυνομία έχουν προσφέρει την υποστήριξή τους.

#BREAKING #Pittsburgh | #Pennsylvania U.S. Steel Clairton Coke Works EXPLOSION-FIRE The mill is located along the Monongahela River south of Pittsburgh. According to https://t.co/5vPXZZKMRI, “is a fuel used in the steelmaking process that is created by heating coal in the… pic.twitter.com/jnJbims9gM — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) August 11, 2025

Ο Γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν από το Δημοκρατικό Κόμμα, εξέδωσε επίσης ανακοίνωση σχετικά με την έκρηξη. «Η ομάδα μου κι εγώ παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες. Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να αποφεύγουν την περιοχή», δήλωσε ο γερουσιαστής. «Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό» κατέληξε.

Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

BREAKING: Mass casualty incident declared as EMS resources respond to explosion at U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania. – WPXI-TV Pittsburgh Video: Ava Rash/WTAE pic.twitter.com/pTCCAy7x3x — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 11, 2025

Με πλήροφορίες από CBS News