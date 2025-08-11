O εξηλεκτρισμός μάλλον δεν θα φέρει ζεστό χρήμα και μεγάλο όγκο πωλήσεων στη Jaguar, η οποία είναι διατεθειμένη να πληρώσει το τίμημα του εξηλεκτρισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Rawdon Glover παραδέχτηκε ότι η εταιρεία είναι διατεθειμένη να χάσει έως και το 85% του τρέχοντος πελατολογίου της . Ο μετασχηματισμός της σε αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής τεχνολογίας αναμένεται να διατηρήσει μόνο περίπου το 15% των υφιστάμενων αγοραστών, ένα σημαντικό πλήγμα για τους παλιούς πελάτες, καθώς η Jaguar στοχεύει την Bentley και παρόμοιες ελίτ μάρκες.

Ενώ πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν περιορίσει τα φιλόδοξα σχέδια ηλεκτροκίνησης, η Jaguar κινείται σε διαφορετικό δρόμο, υπερασπίζεται τα ηλεκτρικά και αποχαιρετά εντελώς τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.