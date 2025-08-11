H Mercedes γιορτάζει την επέτειο παραγωγής για ένα εμβληματικό αυτοκίνητο: το 600.000ό μοντέλο της θρυλικής Mercedes‑Benz G‑Class βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο Γκρατς της Αυστρίας . Είναι μια Mercedes‑Benz G 580 με τεχνολογία EQ σε μεταλλικό μαύρο χρώμα. Το κλασικό όχημα εκτός δρόμου, γνωστό ως το «καλύτερο όχημα εκτός δρόμου στον κόσμο», γράφει τη δική του ιστορία από το 1979.

Παράλληλα με τις S- και E-Class, είναι μία από τις παλαιότερες σειρές μοντέλων επιβατικών αυτοκινήτων στην ιστορία της Mercedes-Benz. Το πρώτο μοντέλο G συνδύαζε κορυφαίες δυνατότητες εκτός δρόμου με άνεση οδήγησης εντός δρόμου και τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που είναι στάντερ για τη Mercedes.