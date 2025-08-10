Ένταση επικράτησε το Σάββατο στο Λονδίνο, όπου 466 υποστηρικτές της Palestine Action συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια μαζικής διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων. Η συλλογικότητα είχε τεθεί πρόσφατα «εκτός νόμου» και χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική οργάνωση» από τις βρετανικές αρχές, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση να βρεθούν στο στόχαστρο των αρχών ήδη πριν την έναρξη της διαμαρτυρίας.

Οι συλλήψεις, που αριθμούν τις περισσότερες που έχουν πραγματοποιηθεί σε μία μόνο διαδήλωση στη βρετανική πρωτεύουσα, πραγματοποιήθηκαν βάσει της κατηγορίας «υποστήριξης σε απαγορευμένη οργάνωση». Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι όσοι κρατούσαν πλακάτ με τη φράση «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action» συνελήφθησαν ή βρέθηκαν στη διαδικασία σύλληψης.

Στα πλάνα από την πλατεία του βρετανικού κοινοβουλίου, διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «το να δρας εναντίον της γενοκτονίας δεν είναι έγκλημα» και «λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ παλαιστινιακές σημαίες κυμάτιζαν στο συγκεντρωμένο πλήθος. Η αστυνομία είχε σταθμεύσει οχήματα κοντά στους διαδηλωτές και είχε προειδοποιήσει όλους για τις «δυνητικές ποινικές συνέπειες» των ενεργειών τους.

Το ιστορικό της έντασης και οι αριθμοί των θυμάτων

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των αιματηρών συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκαν με την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Από την επίθεση αυτή, έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά – οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με επίσημες ισραηλινές πηγές. Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις που ακολούθησαν στη Γάζα, ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 61.369, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Αντιδράσεις εντός και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε στις αρχές Ιουλίου την πλήρη απαγόρευση της Palestine Action ως «τρομοκρατικής οργάνωσης», έπειτα από περιστατικά βανδαλισμού και άλλες ενέργειες εναντίον στρατιωτικών στόχων. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην απαγόρευση είχε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ταυτόχρονα, η οργάνωση Defend Our Juries κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της κυβερνητικής απόφασης – με την υποστήριξη του ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτήρισε την απαγόρευση «δυσανάλογη».

Διαδηλωτές που βρέθηκαν στο Λονδίνο δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις δράσεις τους. Σε δηλώσεις της στο AFP, η Ματίλντα, 70 ετών, τόνισε: «Είναι ηθικό καθήκον να είμαστε εδώ… Αν θέλουν να με συλλάβουν, δεν θα προσπαθήσω να ξεφύγω, δεν θα κρυφτώ», ενώ ο Ρίτσαρντ Μπουλ, λονδρέζος με αναπηρικό αμαξίδιο, πρόσθεσε: «Αυτή η κυβέρνηση το παρατράβηξε. Δεν έκανα τίποτα μεμπτό».

Οι διαδηλωτές παρέμειναν ειρηνικοί, σχηματίζοντας το σήμα της νίκης με τα χέρια τους, επευφημούμενοι από τους συγκεντρωμένους. Ωστόσο, τουλάχιστον 200 υποστηρικτές της Palestine Action είχαν συλληφθεί και πριν από τη χθεσινή διαδήλωση, σύμφωνα με τον Τιμ Κρόσλαντ της Defend Our Juries.

Νομικές προεκτάσεις και αμφισβήτηση της απαγόρευσης

Η συμμετοχή ή υποστήριξη προς απαγορευμένη οργάνωση, σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, συνιστά ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης έως και 14 ετών. Ήδη, σε τρεις ανθρώπους απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας επειδή εξέφρασαν υποστήριξη στην Palestine Action, αντιμετωπίζοντας ποινές έως και 6 μηνών φυλάκισης.

Η οργάνωση Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τις συλλήψεις των ειρηνικών διαδηλωτών, τονίζοντας πως παραβιάζονται οι διεθνείς υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθα.

Η βρετανική δικαιοσύνη και η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ δικαιολογούν τις συλλήψεις, επισημαίνοντας ότι οι υποστηρικτές της Palestine Action «δεν γνωρίζουν την αληθινή φύση» του κινήματος και ότι η οργάνωση «δεν είναι μη βίαιη», επικαλούμενοι ανησυχητικές πληροφορίες για σχετικά σχέδια.

Η νομιμότητα της απαγόρευσης αμφισβητείται ήδη με προσφυγή στη βρετανική δικαιοσύνη από τη συνιδρύτρια της Palestine Action, Χούντα Αμόρι, η οποία προσδιορίζει την οργάνωση ως «δίκτυο άμεσης δράσης» με στόχο την καταγγελία της συνεργασίας της Βρετανίας με το Ισραήλ, κυρίως στον τομέα πώλησης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Η εξέταση της προσφυγής αναμένεται να αρχίσει τον προσεχή Νοέμβριο.