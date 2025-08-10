Ο Ρόλαντ Μεχρέζ Μπεινί, ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστιατορίων Trump Burger στο Τέξας, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απέλασης, καθώς συνελήφθη από την ICE, υπό τις εντολές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 28χρονος Μπεινί είχε φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Λίβανο το 2019 και, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην εφημερίδα Guardian, όφειλε να έχει εγκαταλείψει τη χώρα έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Fayette County Record του Τέξας, επικαλούμενη το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο Μπεινί υπέβαλε αίτηση για άδεια παραμονής μετά τον φερόμενο γάμο του με μια γυναίκα. Ωστόσο, η υπηρεσία υποστήριξε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι διέμενε μαζί της κατά τη διάρκεια αυτού του εικαζόμενου γάμου.

Η ICE, με επίσημη ανακοίνωση, έκανε γνωστό ότι οι πράκτορές της συνέλαβαν τον Μπεινί στις 16 Μαΐου – πέντε χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Trump Burger – και τον υπήγαγαν σε διαδικασία απέλασης. «Υπό την τρέχουσα διοίκηση, η ICE έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του μεταναστευτικού συστήματος της χώρας μας, καθιστώντας υπεύθυνους όλους τους ανθρώπους που εισέρχονται παράνομα στη χώρα ή παραμένουν μετά τη λήξη της άδειας παραμονής τους», αναφέρει η ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Μιλώντας στην εφημερίδα Houston Chronicle, ο Μπεινί απέρριψε τις κατηγορίες που του αποδίδει η ICE, δηλώνοντας: «Το 90% από αυτά που λένε δεν είναι αλήθεια». Η δίκη του έχει προσωρινά προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου. Το πρώτο του εστιατόριο το άνοιξε στο Μπέλβιλ του Τέξας το 2020, την ίδια χρονιά που ο Τραμπ ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν στην προσπάθειά του για επανεκλογή.

Με εσωτερικό διάκοσμο γεμάτο αναμνηστικά που τιμούν τον Τραμπ και με ένα μενού που περιλαμβάνει πολιτικά σατιρικά πιάτα εις βάρος των αντιπάλων του, η αλυσίδα του Μπεινί κατάφερε να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και το Χιούστον.