Το επόμενο διάστημα, από Κυριακή 10 έως και Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, διατηρείται ο πολύ υψηλός έως και ακραίος πυρομετεωρολογικός κίνδυνος σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι κύριοι παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα είναι:

Η επικράτηση καιρού τύπου Hot–Dry–Windy , δηλαδή ζεστού, ξηρού και ανέμου, που δυσχεραίνει σημαντικά την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5-6 μποφόρ , με τοπικές ριπές μέχρι και 7 μποφόρ , κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας και έντονη ατμοσφαιρική ξηρασία.

Αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων, με περιεχόμενη υγρασία κάτω από το 10%, γεγονός που κάνει τις φωτιές να εξαπλώνονται πολύ γρήγορα.

Η δυσκολία ελέγχου μιας πιθανής πυρκαγιάς θα είναι πολύ υψηλή στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ενώ σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας προβλέπεται πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία στην αντιμετώπισή της, σύμφωνα με την Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του ΕΑΑ/meteo.gr

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των πυροσβεστικών αρχών, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.