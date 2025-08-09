Παρά τον δεκαπενταύγουστο που πλησιάζει, τα μελτέμια φαίνεται πως δεν σκοπεύουν να… πάρουν άδεια. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να σαρώνουν το Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, δυσκολεύοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις και φέρνοντας πιθανότατα αναταράξεις στο καλοκαιρινό πρόγραμμα των διακοπών. Μια μικρή ανάπαυλα προβλέπεται μετά τις 14 Αυγούστου , ωστόσο τα προγνωστικά μοντέλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ενίσχυσης το Σαββατοκύριακο 16–17 Αυγούστου.

Σαββατοκύριακο 9-10 Αυγούστου

Το Σάββατο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο με ένταση 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Την Κυριακή οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, πιο εξασθενημένοι στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ιδιαίτερα ισχυροί στα 5 με 7 μποφόρ, τοπικά έως και 8 μποφόρ.

Δευτέρα έως Τετάρτη (11 -12 -13 Αυγούστου)

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα 5 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από Πέμπτη 14 Αυγούστου και μετά

Από το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν στο Αιγαίο, πνέοντας στα 4 με 6 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές. Την Παρασκευή 15 Αυγούστου θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα, με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν γενικά εξασθενημένοι στα 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Υπάρχει πιθανότητα νέας ενίσχυσης των ανέμων στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Αυγούστου, κάτι που θα εξεταστεί πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες.

Συνοπτικά

Η κατάσταση το Σαββατοκύριακο θα είναι ελάχιστα καλύτερη, ωστόσο δεν θα αλλάξει σημαντικά η εικόνα των ανέμων, παραμένοντας σε πολύ ενισχυμένες και τοπικά θυελλώδεις τιμές οι εντάσεις τους. Από το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου θα αρχίσουν οι άνεμοι να εξασθενούν στο Αιγαίο, πνέοντας στα 4 με 6 μποφόρ την Παρασκευή, ενώ με βάση τα τελευταία δεδομένα από τα προγνωστικά μοντέλα, υπάρχει πιθανότητα ενίσχυσης στα 7 με 8 μποφόρ το Σαββατοκύριακο 16-17 Αυγούστου, κάτι που θα επιβεβαιωθεί όμως το επόμενο διάστημα.