Παρασκευή 8 Αυγούστου

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις στο Ιόνιο από 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από 6 έως 8 μποφόρ, ενώ σε ορισμένα σημεία αναμένονται τοπικά ριπές έως και 9 μποφόρ. Πρόκειται για την πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας όσον αφορά την ένταση των ανέμων, με πιθανότητα τοπικών ριπών που θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ.

Σαββατοκύριακο 9-10 Αυγούστου

Το Σάββατο, οι άνεμοι θα παραμείνουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις στο Ιόνιο στα 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις από 6 έως 7 μποφόρ, τοπικά και 8 μποφόρ.

Την Κυριακή, οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, πιο εξασθενημένοι στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ιδιαίτερα ισχυροί στα 5 με 7 μποφόρ, τοπικά έως και 8 μποφόρ.

Δευτέρα 11 Αυγούστου έως Τετάρτη 13 Αυγούστου

Από τη Δευτέρα 11/8 και έως την Τετάρτη 13/8, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Στο Ιόνιο θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα τοπικά έως 8 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένονται ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο, με τοπικές ριπές έως και 8 μποφόρ.

Από Πέμπτη 14 Αυγούστου και μετά

Από την Πέμπτη 14/8, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων στο Αιγαίο, με εντάσεις που θα κυμαίνονται στα 4 με 6 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές. Η μείωση αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις καιρικές συνθήκες, προσφέροντας πιο ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον για θαλάσσιες και υπαίθριες δραστηριότητες.

Συνοπτικά

Η Παρασκευή 7 Αυγούστου αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα από πλευράς ανέμων, με ριπές που θα φτάνουν έως και τα 9, τοπικά 10 μποφόρ. Το σαββατοκύριακο η κατάσταση θα βελτιωθεί ελαφρώς, ωστόσο δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, καθώς οι άνεμοι θα παραμείνουν σε πολύ ενισχυμένα και τοπικά θυελλώδη επίπεδα. Από την Πέμπτη 14 Αυγούστου και μετά, οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν στο Αιγαίο, πνέοντας στις περισσότερες περιοχές με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Οι πολίτες και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα και στις παράκτιες περιοχές καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή έως την Πέμπτη, όπου αναμένεται σημαντική βελτίωση των καιρικών συνθηκών.