Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως λόγω των θυελλωδών ανέμων που θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική φτάνοντας τοπικά έως και τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, αναμένεται αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά διαμερίσματα. Αντίθετα, στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη, δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά γεωγραφικό διαμέρισμα

Μακεδονία και Θράκη: Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με βόρειους – βορειοανατολικούς ανέμους 3 ως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά, οι εντάσεις θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Το σκηνικό του καιρού θα είναι γενικά αίθριο, με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες 23 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι κατά 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός, με ισχυρούς βόρειους – βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 8 μποφόρ στα ανατολικά. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως 38 βαθμούς στην Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στις Σποράδες δεν θα ξεπεράσουν τους 32 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι, ισχύος 6 έως 8 μποφόρ, θα κυριαρχήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 32 βαθμούς – στη νότια Κρήτη φτάνοντας έως και 37.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Οι δυνατοί βόρειοι άνεμοι (5 έως 8 μποφόρ) και η αίθρια ατμόσφαιρα χαρακτηρίζουν το σκηνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 37 βαθμών Κελσίου.

Αττική: Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι ισχυροί βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι (5 με 8 μποφόρ στα ανατολικά) και η θερμοκρασία που θα φτάσει ως τους 35 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Καιρός αίθριος, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία 22 με 35 βαθμούς.

Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ημέρες

Για αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου, αναμένεται να διατηρηθεί ο αίθριος καιρός, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις — 3 έως 7 μποφόρ, φθάνοντας τοπικά στο Αιγαίο ως και τα 8 μποφόρ κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι θερμότερες περιοχές θα βρίσκονται στη δυτική Ελλάδα, όπου το θερμόμετρο ενδέχεται να δείξει 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε βορειοανατολική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 37 με 39 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, Σποράδες και βόρεια Κρήτη, η μέγιστη αναμένεται στους 32.

Για την Τρίτη 12/8 και την Τετάρτη 13/8, το σκηνικό θα παραμείνει αίθριο. Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις, ιδιαίτερα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο (έως 8 μποφόρ). Το απόγευμα της Τετάρτης, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά.

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, διατηρείται ο αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Οι βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν έντονα, κυρίως στα ανατολικά και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, σηματοδοτώντας μια ελαφρά ανακούφιση από το παρατεταμένο κύμα ζέστης.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Σε κατάσταση συναγερμού Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν, δημιουργούν συνθήκες ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα.

Σε Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) έχουν τεθεί Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται την Κυριακή για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

– Περιφέρεια Πελοποννήσου

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

– Περιφέρεια Κρήτης

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

– Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)