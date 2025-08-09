Μπλόκο στο κύμα καύσωνα που επιχειρεί να εισβάλλει ξανά στην Ελλάδα, βάζει – στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – το Αυγουστιάτικο μελτέμι που θα εξακολουθήσει και τις επόμενες μέρες να πνέει ακάθεκτο με ανέμους 7 και 8 μποφόρ.

Παρά τα προβλήματα που δημιούργησε στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, και την μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες που έμειναν ώρες εγκλωβισμένοι στα λιμάνια, αλλά και την ώθηση που έδωσε σε καταστροφικές πυρκαγιές – 15.000 στρέματα χάθηκαν στην Αττική σε 24 ώρες – το μελτέμι αυτή τη φορά θα εμποδίσει τον μίνι καύσωνα που μας απειλεί, περιορίζοντας την επίδρασή του στο Ιόνιο και τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Οπως ανέφερε μάλιστα ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ενώ σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας το θερμόμετρο θα δείξει τις επόμενες μέρες 40 και ίσως 41 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία είναι πιο προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής, με τον υδράργυρο να κυμάινεται από 32 μέχδρι 36 βαθμούς.

Τη γλύτωσε και η Αττική

Μάλιστα στην Αττική, η θερμοκρασία σε γενικές γραμμές θα κυμαίνεται στους 35 με 36 βαθμούς. «Οπου φτάνει η επίδραση του μελτεμιού δεν θα κυριαρχήσει ζέστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνθήκες καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 ή και 41 βαθμούς Κελσίου αναμένονται στα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν σε υψηλά επίπεδα σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας έως και την Τετάρτη. Σε άλλες, τα μελτέμια θα κρατήσουν τη ζέστη σε πιο χαμηλά επίπεδα.

Ζέστη και μελτέμια

Η ζέστη στις θερμότερες περιοχές θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τετάρτη, ενώ τα μελτέμια θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους.

Όσον αφορά τον καιρό για τον υπόλοιπο μήνα, τον 15Αύγουστο αναμένεται να είναι καλός, χωρίς υπερβολικές θερμοκρασίες. Αλλά, ο μήνας αναμένεται να είναι περισσότερο ζεστός από το φυσιολογικό προς τα τέλη του.

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει τα εξής:

«Επανέρχονται τα 40ρια…

Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.

Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές.

Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους.

Το Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά.

Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!