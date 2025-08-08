Με ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, δίνοντας μια πιο… δροσερή νότα, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σάββατο 9 Αυγούστου: Ήλιος παντού, με ισχυρούς βοριάδες στο προσκήνιο

Το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σε όλες τις περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι στα 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας θα φτάσει και τους 37 με 39 βαθμούς. Πιο ήπιες θα είναι οι θερμοκρασίες σε κάποια νησιά του Αιγαίου, με 30 έως 32 βαθμούς σε Κυκλάδες, Σποράδες και βόρεια Κρήτη.

Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, με θερμοκρασίες από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 34 βαθμών Κελσίου και ανέμους ασθενείς, μεταβλητών διευθύνσεων, 2 με 4 μποφόρ.

Κυριακή 10 Αυγούστου: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, διατηρούνται οι ισχυροί βοριάδες

Παρόμοιο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή, με ηλιοφάνεια να επικρατεί παντού και τους βοριάδες να συνεχίζουν να πνέουν με ένταση, κυρίως στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα φτάνουν στο Ιόνιο τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, κρατώντας χαμηλότερες τις θερμοκρασίες στα νησιά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες να αγγίζουν τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά το θερμόμετρο θα «αγγίξει» και τους 39 με 40 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη, οι τιμές θα παραμείνουν πιο ήπιες, στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί, τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς και τους βοριάδες να φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσει και πάλι ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Συμπερασματικά

Το διήμερο θα κυλήσει με ιδανικές συνθήκες για εξορμήσεις, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί, ενώ οι ενισχυμένοι βοριάδες θα συγκρατούν τη θερμοκρασία σε πιο ανεκτά επίπεδα στις νησιωτικές περιοχές. Αντίθετα, στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στα δυτικά, η ζέστη θα είναι αισθητή, ειδικά την Κυριακή, οπότε και αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Αξίζει, ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή στους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο, τόσο για τους εκδρομείς όσο και για τις μετακινήσεις με πλοίο.