Σε μία σύλληψη προχώρησε το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, στο Μαρκόπουλο, λόγω της παραβίασης του νόμου για τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Συνελήφθη χθες 9 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, ημεδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό 3.750€ και θα οδηγηθεί αύριο Δευτερά 11 Αυγούστου 2025, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.