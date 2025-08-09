Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σε περιοχές της Χαλκιδικής μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου. Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου φωτιάς, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Χαλκιδική βρίσκεται στην «πορτοκαλί» κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο, Κυριακή 10 Αυγούστου, όπως και σήμερα.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει συγκεκριμένα:
-στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου),
-στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),
-στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και
-στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ