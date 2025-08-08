Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου, το μέτρο θα ισχύει από τις 8 το πρωί του Σαββάτου (9/8) μέχρι την ίδια ώρα της ερχόμενης Δευτέρας (11/8), στις παρακάτω περιοχές:

– στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

– στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

– στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου),

– στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).