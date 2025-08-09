Δύο τουρίστες, περίπου 50 ετών και μέλη γκρουπ από το Βιετνάμ, πνίγηκαν την Παρσκευή (8/8) στο Σαρακήνικο της Μήλου, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Το ζευγάρι είχε πάει να βγάλει φωτογραφίες, ωστόσο στο σημείο έπνεεαν θυελλώδεις άνεμοι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να παρασυρθεί από το κύματα. Ο σύντροφος της στην προσπάθειά του να τη σώσει, βούτηξε και εκείνος, βρίσκοντας τραγική κατάληξη από πνιγμό.

Υπάρχει ανάγκη επιβολής μέτρων και σήμανσης σε παραλίες, τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, πρέπει να υπάρχει πρωτοβουλία από τις λιμενικές αρχές να κλείνει το σημείο, να μην μπορεί ούτε φωτογραφία να πάει κάποιος να βγάλει, ούτε να πηδάει από τα βράχια μέσα στη θάλασσα. Και όταν τελειώνουν τα καιρικά φαινόμενα να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί, να το φωτογραφήσει. Για μπάνιο δεν υπάρχουν σκάλες, δεν υπάρχουν σημαδούρες και δεν είναι οργανωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα από υποδομή.

«Αφού λοιπόν είναι ένα πολυσύχναστο μέρος να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες με κάποιες ειδικές σκάλες, κάποια μέτρα ασφαλείας, να μπορεί ο κόσμος με ασφάλεια και να βουτήξει και να πηγαίνει όταν έχει καλό καιρό για φωτογραφία» πρόσθεσε.

Και κατέληξε: «Αλλιώς να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει άνθρωπος εκεί να το κλείνει και φυλάσσει το μέρος και να βγει μια απαγόρευση για τις μέρες που έχει ισχυρούς ανέμους λόγω των καταστάσεων και λόγω της ιδιομορφίας του νησιού».