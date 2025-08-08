Δύο τουρίστες, περίπου 50 ετών και μέλη γκρουπ από το Βιετνάμ, πνίγηκαν στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Η πρώτη σορός έχει ήδη ανασυρθεί και γίνονται προσπάθειες περισυλλογής και της δεύτερης σορού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω καιρού. Στο σημείο επιχειρεί σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Να αναφέρουμε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το miloslife.gr, το άτυχο ζευγάρι είχε αποβιβαστεί από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα και επισκέφτηκε το Σαρακήνικο. Κατά τη διάρκεια που η γυναίκα προσπαθούσε να βγάλει selfie, παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο στη θάλασσα. Ο σύντροφός της έπεσε αμέσως στο νερό για να τη σώσει, με αποτέλεσμα και οι δύο να πνιγούν τραγικά.