Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά είναι μεγάλης έκτασης και καίει χορτολιβαδική περιοχή, χωρίς να απειλεί κατοικημένες ζώνες. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ έχουν ήδη κληθεί να συνδράμουν πυροσβέστες και μέσα από τους υπόλοιπους νομούς του νησιού