Μετρούν πληγές οι κάτοικοι στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς που ξεκίνησε χθες από την Κερατέα. Σπίτια κάηκαν ενώ περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις καταστράφηκαν.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 14:00 χθες από το σημείο «Μανούτσο» στην Κερατέα (δήμος Λαυρεωτικής) και, λόγω των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε ταχύτατα νότια, φτάνοντας σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις και απειλώντας κατοικημένες περιοχές.

https://www.tanea.gr/wp-content/uploads/2025/08/pfokaia-odoiporiko.mp4 Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, η φωτιά είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια του οικισμού Θυμάρι (Παλαιά Φώκαια, Δήμος Σαρωνικού), με φλόγες να εισβάλλουν σε αυλές. Εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα 112 για εκκενώσεις σε Δροσιά, Χάρβαλο, Αγίασμα, Μαλιαστέκα, Δημολάκιο και άλλες περιοχές, με κατεύθυνση κυρίως προς Ανάβυσσο.

Η τραγωδία επισφραγίστηκε με την απώλεια ενός 76χρονου στο Τογάνι, που δεν πρόλαβε να φύγει από το σπίτι του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9/8 εμφανίστηκε νέα εστία στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου.

Έγιναν καταγγελίες για εμπρησμό, αναφέροντας πως στο σημείο βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου και υπήρξαν μαρτυρίες για ύποπτο μοτοσικλετιστή. Το μέτωπο αντιμετωπίστηκε γρήγορα, αλλά η καταστροφή είχε ήδη λάβει μεγάλη έκταση.