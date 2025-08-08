Μέσα στο χάος που προκαλεί η ανεξέλεγκτη φωτιά στην Ανατολική Αττική, μια πράξη ανθρωπιάς και αυτοθυσίας ξεχώρισε στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας. Εθελοντές και λάτρεις των ιπποειδών κινητοποιήθηκαν άμεσα για να σώσουν ένα άλογο που είχε εγκλωβιστεί κοντά στο πύρινο μέτωπο.

Οι διασώστες, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, κατάφεραν να το προσεγγίσουν και να το απομακρύνουν με ασφάλεια, λίγο πριν η φωτιά φτάσει στο σημείο.

Η επιχείρηση διάσωσης αποτελεί μια συγκινητική υπενθύμιση της σημασίας της αλληλεγγύης και της ετοιμότητας που θα πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις.