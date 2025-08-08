Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Χελιδόνι Ηλείας και πήρε μεγάλη έκταση, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη με το πύρινο μέτωπο που κινείται προς την Αρχαία Ολυμπία, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους.

Στην περιοχή επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν έξι αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα άνδρας στο Χελιδόνι

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ένα άτομο που είχε εγκλωβιστεί κοντά στο γήπεδο του Χελιδονίου, απεγκλωβίστηκε έχοντας υποστεί εγκαύματα στα χέρια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πύργου.

Μηνύματα του 112 στους κατοίκους

Την ίδια ώρα, συνεχή είναι τα μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας μέσω του 112 προς τους κατοίκους. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια να απομακρυνθούν προς Πύργο.

Λίγο μετά τις 19:00 στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονται στις περιοχές Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.