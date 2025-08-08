Δασική πυρκαγιά στην Ηλεία.

Ειδοποιήση του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Περισσότερα σε λιγο.

Μεαγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας μετά από εντοπισμό εστίας φωτιάς στην περιοχή του Χελιδονίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά είναι κοντά στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σεντουκιώτισσας σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική.

Στην περιοχή επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με τρία πεζοπόρα τμήματα, 25 οχήματα, καθώς και μέσα που είχε έχει διαθέσει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς 6 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

