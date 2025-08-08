Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας, κατηγορεί το Ισραήλ ότι αποσκοπεί στο να καταστήσει τη Γάζα μη κατοικήσιμη και να εκτοπίσει βίαια τον παλαιστινιακό λαό από τα δικά του εδάφη και καλεί τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα, η οποία σηματοδοτεί μια νέα φάση της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής της στην περιοχή.

»Κάθε κίνηση της φονταμενταλιστικής κυβέρνησης Νετανιάχου που αποσκοπεί στη συνέχιση της γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού και στην επέκταση της κατοχής αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, επιδεινώνει την αστάθεια στην περιοχή και επιτείνει περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση.

»Η διαρκής ειρήνη στην περιοχή μας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της επικράτησης του διεθνούς δικαίου και της διπλωματίας, καθώς και της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κατοχικό Ισραήλ πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών.

»Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της για να αποτρέψει την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, το οποίο αποσκοπεί να καταστήσει τη Γάζα μη κατοικήσιμη και να εκτοπίσει βίαια τον παλαιστινιακό λαό από τα δικά του εδάφη, και καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υιοθετήσει δεσμευτικά μέτρα για να σταματήσει τις ενέργειες του Ισραήλ που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αξίες».