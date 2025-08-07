Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς έχουν αποδυναμωθεί σοβαρά και η πολιτική ηγεσία της βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Ωστόσο, η οργάνωση κατάφερε να χρησιμοποιήσει ένα μυστικό σύστημα πληρωμών σε μετρητά για να καταβάλει τους μισθούς 30.000 δημοσίων υπαλλήλων, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων (5,3 εκατομμύρια λίρες).

Μισθοί μειωμένοι και πληρωμές υπό κίνδυνο

Το BBC μίλησε με τρεις δημόσιους υπαλλήλους που επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν σχεδόν 300 δολάρια ο καθένας την τελευταία εβδομάδα. Αυτό αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το 20% του προπολεμικού μισθού τους κάθε δέκα εβδομάδες. Εν μέσω ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού, αυτός ο συμβολικός μισθός προκαλεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ των πιστών της Χαμάς.

Η ελλειψη τροφίμων και η ανθρωπιστική κρίση

Η Γάζα αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη τροφίμων, την οποία οι οργανώσεις αρωγής αποδίδουν στους ισραηλινούς περιορισμούς. Η τιμή του αλευριού έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό 80 δολάρια ανά κιλό, ενώ ο υποσιτισμός συνεχίζει να πλήττει τον πληθυσμό.

Χωρίς λειτουργικό τραπεζικό σύστημα στη Γάζα, η παραλαβή του μισθού γίνεται περίπλοκη και επικίνδυνη. Το Ισραήλ εντοπίζει και στοχεύει τακτικά τους διανομείς μισθών της Χαμάς, με στόχο τη διακοπή της ικανότητας της οργάνωσης να κυβερνά. Οι υπάλληλοι λαμβάνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα που τους οδηγούν σε σημεία συνάντησης όπου παραλαμβάνουν τα χρήματα διακριτικά.

Μαρτυρίες Δημόσιων Υπαλλήλων

Ένας υπάλληλος του Υπουργείου Θρησκευτικών Υποθέσεων της Χαμάς περιγράφει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε φορά που παραλαμβάνει τον μισθό του, γνωρίζοντας πως μπορεί να μην επιστρέψει στο σπίτι του. Ο δάσκαλος Αλάα, μοναδικός στυλοβάτης οικογένειας έξι ατόμων, δηλώνει ότι τα χρήματα που λαμβάνει είναι σε φθαρμένα χαρτονομίσματα και σχεδόν αχρησιμοποίητα.

Το μυστικό ταμείο και οι οικονομικοί πόροι της Χαμάς

Τον Μάρτιο του 2025, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον επικεφαλής των οικονομικών της Χαμάς Ισμαήλ Μπαρχούμ, κατηγορώντας τον για διοχέτευση κεφαλαίων στον στρατιωτικό βραχίονα. Παρά την καταστροφή πολλών υποδομών, η Χαμάς διατήρησε αποθηκευμένα περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και εκατοντάδες εκατομμύρια σέκελ σε υπόγεια τούνελ, επιβλέποντας την οικονομική διαχείριση.

Πηγές Εσόδων και Οργή του Κοινού

Η οργάνωση βασίζεται σε βαριά φορολογία και εισαγωγικά τέλη, καθώς και σε οικονομική υποστήριξη από το Κατάρ και το Ιράν. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, επέβαλε υπέρογκους φόρους στους εμπόρους και πούλησε τσιγάρα σε τιμές έως και 100 φορές υψηλότερες από πριν, προκαλώντας οργή στον πληθυσμό. Παράλληλα, διανέμει πακέτα τροφίμων μόνο σε υποστηρικτές της, με πολλούς κατοίκους να καταγγέλλουν αποκλεισμό ευρύτερων πληθυσμών.

Κατηγορίες για Κατάσχεση Βοήθειας

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για κατάσχεση βοήθειας που εισήλθε στη Γάζα κατά την πρόσφατη εκεχειρία, κάτι που η οργάνωση αρνείται. Πηγές του BBC αναφέρουν ωστόσο ότι σημαντικές ποσότητες βοήθειας κατασχέθηκαν, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση των κατοίκων.

Με πληροφορίες από BBC