Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, επί ποδός βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ηράκλειο, λόγω φωτιάς που ξέσπασε μεταξύ Αυγενικής και Αγίου Θωμά του δήμου Γόρτυνας.

Επιχειρούν 88 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.