Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 59χρονης Βρετανίδας τουρίστριας από την παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα. Σύμφωνα με τη «Γραμμή Ζωής», η γυναίκα εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 1 Αυγούστου, από την παραλία Οφρυνίου Καβάλας, όπου είχε μεταβεί για μπάνιο μαζί με τον σύζυγό της.

Η αγνοούμενη έχει ίσια ξανθά μαλλιά μέχρι τους ώμους, γαλανά μάτια, ύψος 1,73 μ. και είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε ολόσωμο μαγιό. Όπως αναφέρεται στο Silver Alert που εκδόθηκε, η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Η κινητοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετική ενημέρωση της οικογένειας, η οποία και παρείχε τα απαραίτητα στοιχεία.

Η γυναίκα κάθεται σε παραλιακό μαγαζί με τον σύζυγό της και φαίνεται να τρώει κάτι. Η 59χρονη, η οποία φοράει σκούρο μαγιό και γυαλιά ηλίου, δείχνει ήρεμη καθώς συνομιλεί με τον σύζυγό της, που εικονίζεται στη φωτογραφία να φορά λευκό καπέλο. Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο ΑΝΤ1 φέρνει στο φως της δημοσιότητας μία φωτογραφία, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η γυναίκα δεν πήρε μαζί της το κινητό τηλέφωνο, ενώ οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται, μέχρι στιγμής όμως χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ντόπιος είδε τη γυναίκα να κολυμπά σε βαθιά νερά και της συνέστησε να απομακρυνθεί, ωστόσο εκείνη δεν τον άκουσε. Ο σύζυγός της δήλωσε στην αστυνομία ότι η 59χρονη αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και έχει εξαφανιστεί και στο παρελθόν.