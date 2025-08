Το καλοκαίρι του 2025, είναι κάτι παραπάνω από… ζεστό στη Λειψία! Κοτάζει τον Χάρβεϊ Έλιοτ, για αντικαταστάτη του Τσάβι Σίμονς!

🚨🔵 Xavi Simons is expected to cost Chelsea about £61m and Leipzig are targeting Liverpool’s Harvey Elliott as a potential replacement.

Πέραν του «σίριαλ» Σέσκο, που καλά κρατεί, ο μεταγραφικός… πυρετός συνεχίζεται.

Ο Τσάβι Σίμονς, είναι έτοιμος να αφήσει τη Γερμανία. Ο Ολλανδός άσος, είναι κόντα στην μετακίνηση του στη Τσέλσι, έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

🚨🔵 Understand Chelsea and RB Leipzig are now in advanced talks for Xavi Simons.

Negotiations club to club progressing well, still work to do but heading positive direction.

Xavi, keen on Chelsea project with personal terms talks also advanced. pic.twitter.com/0nvfFWSyww

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025