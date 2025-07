Σε συζητήσεις για την απόκτηση του Τσάβι Σίμονς βρίσκεται η Τσέλσι. Σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, οι πρωταθλητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις τόσο με τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή, όσο και με τη Λειψία.

Ο 22 ετών Ολλανδός μεσοεπιθετικός, έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον γερμανικό σύλλογο και δείχνει να τον ενδιαφέρει η προοπτική να μετακομίσει στο Λονδίνο, για λογαριασμό των «μπλε».

Ο Σίμονς αγωνίζεται με τα χρώματα της Λειψίας από τον Ιούλιο του 2023. Αρχικά είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά τον Ιανουάριο του 2025 η ομάδα της Red Bull τον απέκτησε έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πραγματοποιήσει 76 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου και μετράει 21 γκολ και 23 ασίστ.

Η Τσέλσι του Έντσο Μαρέσκα θέλει να προσθέσει ένα ακόμα «βέλος» στην επιθετική της… φαρέτρα. Η Λειψία κοστολογεί τον Σίμονς στα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια ώρα οι «μπλε» προσπαθούν πουλήσουν παίκτες όπως ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο Κρίστοφερ Νκουνκού και ο Νίκολας Τζάκσον.

🚨🔵 Understand Chelsea and RB Leipzig are now in advanced talks for Xavi Simons.

Negotiations club to club progressing well, still work to do but heading positive direction.

Xavi, keen on Chelsea project with personal terms talks also advanced. pic.twitter.com/0nvfFWSyww

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025