Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του Όζι Όσμπορν. Ο frontman των Black Sabbath πέθανε σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή ανακοπή, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσο και νόσο του Πάρκινσον στις 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που έλαβε η εφημερίδα The Sun την Τρίτη. Ozzy Osbourne’s cause of death revealed at age 76: […]