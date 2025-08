Στην επαρχία Γκουϊτζόου της Κίνας, ξεπροβάλλει ένα πραγματικά εντυπωσιακό έργο υποδομής. Ο νέος αυτοκινητόδρομος Guizhou Luan Expressway διασχίζει κυριολεκτικά τις οροσειρές, οδηγώντας σε μια γιγάντια γέφυρα που κόβει την ανάσα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση: «στην Κίνα, οι μηχανικοί δεν ασχολήθηκαν με τη διάνοιξη σηράγγων — απλώς έκοψαν ολόκληρες βουνοκορφές για να χαράξουν μια διαδρομή για έναν νέο αυτοκινητόδρομο. Το αποτέλεσμα; Ένας σουρεαλιστικός δρόμος που διασχίζει κατευθείαν το βράχο και οδηγεί σε αυτό που σύντομα θα είναι η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο».

🏔️ They sliced a mountain range in half to lay down a highway. Only one country would dare to pull this off

In China, engineers didn’t bother with tunnels — they shaved off entire mountain peaks to carve a path for a new expressway. The result? A surreal road cutting straight… pic.twitter.com/xryv8jwNsE

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2025