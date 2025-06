Η υψηλότερη σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο, η οποία διασχίζει μια ορεινή κοιλάδα στο Κασμίρ, εγκαινιάστηκε την Παρασκευή από τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Η επίσκεψη του Μόντι στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ ήταν η πρώτη του μετά τη σύντομη αλλά θανατηφόρα σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Απρίλιο.

Η τοξωτή γέφυρα Τσενάμπ, που κατασκευάζεται εδώ και δεκαετίες, βρίσκεται 359 μέτρα πάνω από τον ομώνυμο ποταμό – δηλαδή 29 μέτρα ψηλότερα από την κορυφή του Πύργου του Άιφελ.

Η γέφυρα, που κόστισε περισσότερα από 160 εκατομμύρια δολάρια και έχει μήκος 1.315 μέτρα, αποτελεί μέρος της πρώτης σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ του Κασμίρ και της υπόλοιπης Ινδίας, αναφέρει δημοσίευμα του CNN.

Η ινδουιστική-εθνικιστική κυβέρνηση του Μόντι έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση της μουσουλμανικής πλειοψηφίας περιοχής με την υπόλοιπη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης μιας συνταγματικής διάταξης που της επέτρεπε να θέτει τους δικούς της νόμους το 2019.

Η περιοχή των Ιμαλαΐων του Κασμίρ διεκδικείται από την Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα. Και οι τρεις διαχειρίζονται ένα μέρος της περιοχής, μια από τις πιο στρατιωτικοποιημένες ζώνες στον κόσμο.

Εκτός από τη γέφυρα Τσενάμπ, ο Μόντι εγκαινίασε επίσης το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης Udhampur-Srinagar-Baramulla, το οποίο συνδέει βασικές πόλεις στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ με την υπόλοιπη Ινδία.

Rising boldly across the mountains, the Chenab Rail Bridge showcases design ingenuity and structural mastery. It will deepen connectivity, thus boosting trade, commerce and tourism. pic.twitter.com/mz2KVM8eGd

— Narendra Modi (@narendramodi) June 6, 2025