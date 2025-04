Ζυγίζει όσο περίπου τρεις πύργοι του Άιφελ και έχει συνολικό μήκος 2.890 μέτρα. Το όνομά της είναι Huajiang Grand Canyon Bridge και μόλις ολοκληρωθεί φέτος το καλοκαίρι θα αποτελεί την υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο και το… καμάρι της Κίνας.

Βρίσκεται στην επαρχία Γκουιζού, στη νοτιοδυτική Κίνα. Θα βρίσκεται σε ύψος 625 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του ποταμού — δηλαδή 289 μέτρα ψηλότερα από τη μέχρι σήμερα ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, τη γέφυρα Μιγιάου στη Γαλλία.

Η γέφυρα διασχίζει το εντυπωσιακό φαράγγι Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης».

China is completing the construction of the tallest bridge in the world, which runs through the Grand Huajiang Canyon. The 2,890-meter-long steel suspension bridge rises 625 meters above sea level pic.twitter.com/6Vu80P3asM

With a designed height of 625 meters between the bridge deck and the river below, the 2,890-meter-long Huajiang grand canyon bridge in southwest China’s Guizhou is set to be the highest in the world upon completion in 2025. pic.twitter.com/yeMEciqOUz

