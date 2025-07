Ταρακούνησε σχεδόν τον μισό πλανήτη ο μεγασεισμός των 8,8 βαθμών που ξεπήδησε από βάθος 12 χιλιομέτρων στον φλοιό της Γης, κάτω από τη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Ηταν τόσο σφοδρή η δόνηση, ώστε κύματα τσουνάμι διαχύθηκαν προς όλο τον Ειρηνικό Ωκεανό, αναγκάζοντας περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε παράκτιες περιοχές, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σηκώθηκαν κύματα ύψους 4 μέτρων και έπληξαν την παρακείμενη πόλη Σέβερο Κουρίλσκ στη Ρωσία, καταστρέφοντας σκάφη ενώ κοπάδια από φάλαινες ξεβράστηκαν νεκρές στην Ιαπωνία.

Οι προειδοποιήσις για τσουνάμι, που στην συνέχεια υποβαθμίστηκαν, εκδόθηκαν ακόμη και για παράκτιες περιοχές της Λατινικής Αμερικής.

🚨 Following the tsunami in Japan, four whales have washed ashore near Tateyama, Chiba Prefecture, on the eastern coast of Honshu Island.

Source: NHK (Japan 🇯🇵 Broadcasting Corporation) pic.twitter.com/fDihNo193S

— Defence Index (@Defence_Index) July 30, 2025