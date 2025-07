Ο θρύλος της heavy metal μουσικής, Όζι Όσμπορν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Η οικογένειά του προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, όπου επιβεβαίωσε ότι ο σπουδαίος καλλιτέχνης βρισκόταν στο πλευρό των οικείων του τις τελευταίες στιγμές και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη, που ξεπερνά τα λόγια, σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όσμπορν έφυγε σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειάς του. Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα μας αυτή τη στιγμή».

“He was with his family and surrounded by love.”

The family of Ozzy Osbourne released a statement announcing the death of the music icon Tuesday at the age of 76. https://t.co/ZlvN2Od55K pic.twitter.com/OkpyS7GIm6

— ABC News (@ABC) July 22, 2025