Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Λος Άντζελες, στο κέντρο εκπαίδευσης του σερίφη της ομώνυμης κομητείας, στα ανατολικά της πόλης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, σημειώθηκε μια έκρηξη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις αστυνομικοί.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ένα «φρικτό συμβάν» επιβεβαιώνοντας ότι οι νεκροί είναι «τουλάχιστον τρεις».

I just spoke with @LACoSheriff Luna. We have @FBI and @ATFHQ agents on the ground to support.

Please pray for the entire Los Angeles County Sheriff’s Department. https://t.co/6T9OIfh6dg

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 18, 2025