Σώοι ανασύρθηκαν και οι 31 εργάτες που παγιδεύτηκαν σε βάθος 121 μέτρων, έπειτα από μερική κατάρρευση σήραγγας υπό κατασκευή στο Λος Άντζελες, έργου ύψους 700 εκατ. δολαρίων. Το ατύχημα σημειώθηκε μεταξύ του μηχανήματος διάνοιξης και του συνεργείου, σε απόσταση σχεδόν 10 χλμ. από την είσοδο του τούνελ.

Οι εργάτες ανασύρθηκαν με γερανό. Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

«Η LAFD μόλις ανέφερε ότι όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν παγιδευτεί στη σήραγγα στο Γουίλμινγκτον έχουν πλέον βγει και έχουν καταγραφεί. Μόλις μίλησα με πολλούς από τους εργαζόμενους που είχαν παγιδευτεί. Ευχαριστούμε όλους τους γενναίους πυροσβέστες που έδρασαν άμεσα», ανέφερε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας σε ανάρτησή της στο X.

LAFD has just reported that all workers who were trapped in the tunnel in Wilmington are now out and accounted for.

I just spoke with many of the workers who were trapped. Thank you to all of our brave first responders who acted immediately. You are L.A.’s true heroes. pic.twitter.com/6hdAwbH1MI

