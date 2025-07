«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών και για τα θύματα που προκλήθηκαν από το σημερινό χτύπημα στην Καθολική Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις εναντίον εκκλησιών ή θρησκευτικών χώρων. Οι χώροι λατρείας δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους» αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα, ισραηλινό, κατά τα φαινόμενα, πλήγμα στη μοναδική ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών άλλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. «Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα πλήγματος, κατά τα φαινόμενα από τον ισραηλινό στρατό στο συγκρότημα της Αγίας Οικογένειας σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε το Πατριαρχείο.

Ο Ναός της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα έκανε λόγο σε ξεχωριστή ανακοίνωση για «αριθμό τραυματιών, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση».

We express our deep sorrow for the tragic loss of life and for the casualties caused by today’s strike on the Catholic Church of the Holy Family in Gaza.#Greece strongly condemns all attacks against churches or religious sites. Places of worship should never be targets. pic.twitter.com/5oZmDnyeAU

