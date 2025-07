Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποδεχθεί και να παραθέσει δείπνο σήμερα (16/7) στον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, με τον οποίο σκοπεύει να συζητήσει για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και για το Ιράν, κατά πληροφορίες που δημοσιοποίησε μέσω X ο ρεπόρτερ του ιστότοπου Axios Μπαράκ Ραβίντ.

🇺🇸🇶🇦President Trump will meet on Wednesday for dinner with Qatar’s Prime Minister, @MBA_AlThani_ , to discuss the negotiations over the Gaza hostage and ceasefire deal

🚨Why it matters: Qatar is the main mediator between Israel and Hamas on the Gaza deal. The meeting comes after…

— Barak Ravid (@BarakRavid) July 16, 2025