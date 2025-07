Σε εγρήγορση το μεγαλύτερο μέρος της Μεσοατλαντικής επικράτειας για έντονα καιρικά φαινόμενα καθώς καταιγίδες με αργή κίνηση προκάλεσαν ισχυρές βροχές και πλημμύρες από τη Νέα Υόρκη έως τη Βιρτζίνια.

Οπως αναφέρουν οι New York Times, η δυνατή βροχή πλημμύρισε τμήματα του μετρό της Νέας Υόρκης και καθυστέρησε δεκάδες πτήσεις ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες από τη Βιρτζίνια έως την Πενσυλβάνια.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η ανατολική ακτή θα συνεχίσει να βιώνει ισχυρές βροχοπτώσεις την Τρίτη, προκαλώντας πιθανώς αναστάτωση σε εκατομμύρια ανθρώπους που μετακινούνται, ιδίως στην περιοχή της Νέας Υόρκης, η οποία είδε πλημμύρες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ενδεικτικά είναι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Footage shows flooding at the 28th Street station in New York City on Monday night as slow-moving thunderstorms hit the Northeast. https://t.co/Vc92EvHrBI pic.twitter.com/2a6YocdyPc

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις πλημμύρες ότι οι υποδομές της πόλης πρέπει να αναβαθμιστούν για «αυτή τη νέα κλιματική πραγματικότητα».

Earlier tonight, NYC was drenched by more than 2” of rain in a single hour, flooding streets, basements and subways. I’m grateful to the city workers and emergency responders we rely on in these events. But we must upgrade our infrastructure for this new climate reality. pic.twitter.com/NRK3AVmxZy

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) July 15, 2025