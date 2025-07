Παρελθόν από την Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί μετά από οκτώ χρόνια ο Κάιλ Γουόκερ. Ο Άγγλος αμυντικός υπέγραψε στην Μπέρνλι, τη φανέλα της οποία θα φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι Πολίτες αποχαιρέτησαν μέσω των Social Media τον 35χρονο άσο, ευχαριστώντας τον για την επιτυχημένη κοινή τους πορεία.

We can confirm @kylewalker2 is to join Burnley on a permanent deal, bringing an end to a hugely successful eight-year stay with Manchester City.

Wishing you all the best, Kyle! 🩵

— Manchester City (@ManCity) July 5, 2025