Μέσω των social media του συλλόγου, έγινε γνωστή η εκτός έδρας εμφάνιση των «γλάρων» για τη σεζόν 2025-26. Τον σχεδιασμό ανέλαβε η «Nike», ενώ στο πίσω μέρος αναγράφεται η φράση «We are Brighton», δηλαδή «Είμαστε η Μπράιτον».

Η Μπράιτον απασχόλησε ιδιαίτερα τη χώρα μας, με τις μεταγραφές των Στέφανο Τζίμα και Χαράλαμπο Κωστούλα, με τον τελευταίο να αποτελεί και ρεκόρ μετακίνησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μένει να φανεί τι θα καταφέρουν οι δύο νεαροί, ταλαντούχοι Έλληνες των «γλάρων» με την καινούργια εκτός έδρας εμφάνιση.

The wait is over… 💜 Introducing our new @NikeFootball away kit for the 25/26 season! 🤝 pic.twitter.com/8e0FEEL6B6

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2025