Η ελευθερία του αμερικανικού Τύπου φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετρά 6 μήνες θητείας και έχει ήδη καταγραφεί ένας μεγάλος αριθμός ενεργειών που δημιουργούν φόβους για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

Της Ελευθερίας Νταβατζή

Είχε άλλωστε προϊδεάσει για το τι έρχεται, κατά την προεκλογική του εκστρατεία, εξαπολύοντας ένα σχεδόν ατελείωτο μπαράζ προσβολών εναντίον δημοσιογράφων και ειδησεογραφικών πρακτορείων. Συγκεντρώνοντας διάφορα γεγονότα το μέλλον της δημοσιογραφίας μοιάζει αβέβαιο.

Τελευταίο είναι το περιστατικό με την δημοσιογράφο του CNN που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε να «εκδιωχθεί σαν σκυλί» από το CNN.

Πρόκειται για την Νατάσα Μπέτραντ, την 33χρονη δημοσιογράφο η οποία έχει ήδη πλούσιο βιογραφικό στην κάλυψη θεμάτων που αφορούν σε πολεμικά γεγονότα και έχει στο παρελθόν εργαστεί σε μέσα ενημέρωσης όπως το Politico, το The Atlantic Business, και το Insider.

Μέσα από ανάρτησή του λοιπόν στην πλατφόρμα του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την δημοσιογράφο για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» για το ρεπορτάζ που αφορούσε στην περιορισμένη αποτελεσματικότητα των αμερικανικών βομβαρδισμών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Όπως είπε οι πληροφορίες αυτές προσβάλλουν τους Αμερικανούς πιλότους που συμμετείχαν στην επιχείρηση, αφού «τους έκανε να δείχνουν αποτυχημένοι, ενώ έκαναν εξαιρετική δουλειά».

Το αμερικανικό δίκτυο βέβαια εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης της δημοσιογράφου κατά την οποία «στηρίζει 100% τη δημοσιογραφική δουλειά της Νατάσα Μπέρτραντ και το ρεπορτάζ της ίδιας και των συναδέλφων της για το Ιράν».

Αυτό όμως είναι μόνο το τελευταίο επεισόδιο της σύγκρουσης Τραμπ και μέσων ενημέρωσης και αποτελεί μόλις μια από τις πτυχές του ακήρυχτου πολέμου με τα μέσα επικοινωνίας.

Οι προθέσεις του είχαν φανεί από την πρώτη κιόλα μέρα όταν κατήργησε, μετά από 111 χρόνια λειτουργίας, την Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Η ένωση ήταν υπεύθυνη να αποφασίζει για το ποια μέσα και ποιοι ρεπόρτερ θα έχουν πρόσβαση στον Πρόεδρο και τις ενημερώσεις του. Από τον Φεβρουάριο και μετά αυτοί που αποφασίζουν είναι ο ίδιος ο Ντόναλτ Τραμπ και το επιτελείο του. Κάπως έτσι αποκλείστηκε για αρκετές ημέρες το δίκτυο του Associated Press.

Ένα ισχυρό εργαλείο του Τραμπ αποτελεί η χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Παγκόσμιων Μέσων Ενημέρωσης που εποπτεύει μια σειρά δικτύων μεταξύ αυτών και το «Voice of America», το κλείσιμο του οποίου έχει την υπογραφή Τραμπ.

Στις 20 Ιουνίου, 639 εργαζόμενοι της “Voice of America” (VOA) και της εποπτεύουσας Αμερικανικής Υπηρεσίας Παγκόσμιων Μέσων (USAGM) απολύθηκαν βάζοντας έτσι τέλος σε έναν από τους παλαιότερους και πιο εμβληματικούς φορείς διεθνούς ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, που λειτουργούσε εδώ και 83 χρόνια.

Today (6/20), many full-time employees from across VOA and USAGM received Reduction in Force (RIF) notices, terminating their employment. Most of them had been on adminstrative leave since mid-March, after President Trump ordered that the agency be dismantled. Here is a statement… pic.twitter.com/DYZAjuYARz

— savevoa (@savevoanow) June 20, 2025