Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι οι τελευταίες συνομιλίες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόνατλτ Τραμπ κάλυψαν «όλα τα πραγματικά σημαντικά θέματα», υπογραμμίζοντας τη σημασία των συνομιλιών για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός και την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή.

«Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο, ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συζητήσαμε για το πώς να επιτύχουμε κατάπαυση ική ειρήνη. Χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι ανέφερε «συζητήσαμε για το πώς να προστατεύσουμε τον λαό μας», «Εκτιμούμε την προσοχή και την ετοιμότητα των ΗΠΑ να βοηθήσουν ώστε του πυρός και πραγματη ειρήνη να έρθει πιο κοντά», πρόσθεσε.

Η συνάντηση αυτή, είναι η πρώτη μετά τον Απρίλιο όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

