Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει επιτεθεί σε έξι αεροδρόμια στο Ιράν, καταστρέφοντας 15 αεροσκάφη και προκαλώντας ζημιές στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης. Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) αναφέρουν ότι τα αεροδρόμια που αποτέλεσαν στόχο ήταν στο δυτικό, ανατολικό και κεντρικό Ιράν.

Οι IDF προσθέτουν ότι τα πλήγματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατέστρεψαν μαχητικά αεροσκάφη F-15 και F-5, ένα αεροπλάνο ανεφοδιασμού και ένα επιθετικό ελικόπτερο AH-1 Cobra. Αναφέρει επίσης ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαδρόμους προσγείωσης και υπόγειες αποθήκες. Δεν είναι σαφές πότε έγιναν αυτές οι επιθέσεις, αναφέρει σε σχετικό άρθρο το BBC ενώ το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την επίθεση.

Την ίδια ώρα οι Times of Israel μεταδίδουν ότι οι IDF δηλώνουν ότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων: «η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί ένα κύμα επιδρομών με περισσότερα από 15 μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή της Κερμανσάχ, με στόχο τις ιρανικές θέσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων».

🔴 Approx. 20 IAF fighter jets conducted intelligence-based strikes using over 30 munitions on sites across Kermanshah, Hamedan and Tehran.

Ο στρατός λέει ότι οι επιδρομές κατέστρεψαν αρκετές θέσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων που είχαν στόχο το Ισραήλ.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας καταρρίφθηκε σήμερα το πρωί πάνω από την περιοχή Χορραμαμπάντ στο δυτικό Ιράν, επιβεβαιώνουν οι IDF, μετά από αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

1. Iran published video of shooting down another Israeli UAV (reportedly Hermes type) near the city of Khorramabad in the west of the country this morning (June 23, 2025). pic.twitter.com/6lWuwS5wjX

— Mehdi H. (@mhmiranusa) June 23, 2025