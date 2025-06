Ο ισραηλινός στρατός πλήττει «με πρωτοφανή ισχύ» στόχους του καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης, δήλωσε σήμερα (23/6) ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς κατά την 11η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

«Ο στρατός πλήττει αυτή τη στιγμή με πρωτοφανή ισχύ στόχους του καθεστώτος και οργανισμούς καταστολής της κυβέρνησης στην καρδιά της Τεχεράνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κατς.

The IDF destroyed the so-called ‘countdown clock to Israel’s destruction’ located in Palestine Square, Tehran. Am Yisrael Chai! 🇮🇱 pic.twitter.com/eymGOYwmEi

