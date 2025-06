Πριν από μία δεκαετία είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο με τον τίτλο «All the world on one island». Εκεί, μέσω ενός έξυπνου σεναρίου, μπροστά στα μάτια μας ξεδιπλώνεται όλος ο πλούτος αυτού του ευλογημένου τόπου που προσφέρει εικόνες βγαλμένες από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη: ειδυλλιακές παραλίες, βουνά που κόβουν την ανάσα, άγρια φαράγγια, παραδοσιακά παραθαλάσσια και ορεινά χωριά, ιστορικά κέντρα, μοναστήρια, κάστρα και φάροι.

Αυτό το νησί είναι η απόλυτη εμπειρία που σε ταξιδεύει στον χρόνο, στο χώρο με τις απίστευτες εικόνες φτιαγμένες από φύση και άνθρωπο, στις απίθανες γεύσεις, στις μοναδικές μουσικές. Η Κρήτη είναι ένα ολόκληρο σύμπαν, εκεί όπου οι επιβλητικές βουνοκορφές συναντούν τις χρυσές αμμουδιές και τα βενετσιάνικα σοκάκια σφύζουν από ζωή.

Όσες φορές και αν πας, πάντα θα έχει κάτι να σου δώσει, ένα μέρος ακόμα για να ανακαλύψεις. Εμείς θα σε πάμε βόλτα στα δύο μεγάλα λιμάνια που είναι εύκολο να πας. Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω…

Χανιά ή αλλιώς η Βενετία της Ανατολής

Δεν υπάρχει επισκέπτης που να έχει περπατήσει στην Παλιά Πόλη με το Ενετικό Λιμάνι των Χανιών και να μην τα έχει ερωτευτεί. Η ομορφιά αυτής της πόλης, με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα βενετσιάνικα και οθωμανικά κτήρια, τα πολύχρωμα μπαλκόνια και τις μυρωδιές από γιασεμί και φρεσκοψημένη μπουγάτσα θα σου αδειάσουν το μυαλό και θα γεμίσουν την ψυχή. Ιδανική ώρα, τη στιγμή που βασιλεύει ο ήλιος με θέα τον φάρο, σύμβολο της πόλης, που στέκεται επιβλητικός στο Ενετικό Λιμάνι για πάνω από 4 αιώνες.

Όταν βρεθείς εκεί, πέρα από τον πολυσύχναστο κεντρικό πεζόδρομο, εξερεύνησε τα πιο ήσυχα στενά της Τοπάνας, δίπλα στα τείχη, και την ιστορική Εβραϊκή συνοικία. Θα ανακαλύψεις μικρά εργαστήρια, γκαλερί τέχνης και αυθεντικά ταβερνάκια μακριά από τη φασαρία για να απολαύσεις ένα πραγματικό κρητικό γεύμα.

Στα Νεώρια, τα παλιά βενετσιάνικα ναυπηγεία (κάποια εκ των οποίων είναι ανακαινισμένα), θα ζήσεις μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Φιλοξενούν συχνά εκθέσεις και εκδηλώσεις, ενώ μπορείς να βρεις και κάποια ψαροταβέρνες με θέα στο λιμάνι, και αυτές πιο αυθεντικές από αυτές που θα βρεις στον κεντρικό πεζόδρομο.

Όταν βρεθείς στη Νέα Πόλη θα γοητευτείς με την αριστοκρατική συνοικία Χαλέπα με τις νεοκλασικές επαύλεις του 19ου-20ού αιώνα, τα διατηρητέα Ταμπακαριά (παλιά βυρσοδεψεία) και το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

Και επειδή καλοκαίρι χωρίς θάλασσα δεν νοείται, αν δεν γνωρίζεις ήρθε η ώρα να μάθεις ότι στην περιοχή των Χανίων βρίσκονται μερικές από τις ωραιότερες και πιο φωτογενείς παραλίες του κόσμου.

Κράτα σημειώσεις: στα δυτικά θα βρεθείς σε ένα σκηνικό που θυμίζει Καραϊβική. Το βλέμμα θα κολλήσει στη θέα της λιμνοθάλασσας του Μπάλου, ένα παραμύθι με κυανοπράσινα νερά και άμμο – πούδρα στη Χερσόνησο της Γραμβούσας. Επίσης, δεν χάνεις τη διάσημη Φαλάσαρνα, το μαγικό Ελαφονήσι, την απίθανη παραλία του Φραγκοκάστελου και το υπέροχο Κεδρόδασος. Αν πας νότια, θα βρεθείς στην Νύφη του Λιβυκού Πελάγους, τη φημισμένη Παλαιόχωρα, όπως και στην παραθαλάσσια Χώρια Σφακίων που από εκεί με ένα καραβάκι μπορείς να βρεθείς σε παρθένες ακρογιαλιές του Λιβυκού, όπως το Λουτρό, η Αγία Ρούμελη, η Σούγια.

Ηράκλειο: μία πόλη γεμάτη ιστορία και ζωή

Η πρωτεύουσα της Κρήτης, το Ηράκλειο είναι μία δυναμική και ζωντανή πόλη όλο τον χρόνο. Είναι ένα μέρος που συνδυάζει την αρχαία ιστορία με το σύγχρονο αστικό τοπίο, μία στάση για να ανακαλύψεις την πλατεία των Λιονταριών και να περπατήσεις στα Ενετικά Τείχη της πόλης. Το δυνατό του σημείο είναι η αρχαιολογική του κληρονομιά, με το παγκοσμίου φήμης Μουσείο Ηρακλείου να φιλοξενεί θησαυρούς του Μινωικού πολιτισμού και φυσικά, το εκπληκτικό Παλάτι της Κνωσού λίγο έξω από το Ηράκλειο. Μην χάσεις την ευκαιρία να πας και στο Κρητικό Ενυδρείο, το Cretaquarium, που βρίσκεται λίγο έξω από το Ηράκλειο, στις Γούρνες, καθότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα ενυδρεία της Ευρώπης.

Επίσης, όσο βρίσκεσαι στην πόλη μην αρκεστείς στη μερική θέα των τειχών και πήγαινε να περπατήσεις εκεί, να ανακαλύψεις κρυφές στοές και να απολαύσεις μια υπέροχη θέα. Αν είσαι τυχερός μπορεί να πετύχεις στην Πύλη Ιησού κάποια από τις εκθέσεις ή εκδηλώσεις που φιλοξενεί συχνά. Ένα ακόμα ενδιαφέρον σημείο είναι το Φρούριο Κούλες (Rocca al Mare) στο Λιμάνι που σε προσκαλεί να μπεις μέσα και να το δεις.

Στην καρδιά της πόλης θα βρεις την Κεντρική Αγορά (Οδός 1866), που μπορείς να δεις, να μυρίσεις και να γευτείς τοπικά προϊόντα, μπαχάρια, τυριά και είδη λαϊκής τέχνης. Αν κουραστείς μπορείς να κάνεις μία στάση σε κάποιο από τα μικρά, αυθεντικά ρακάδικα της αγοράς.

Και στο νομό Ηρακλείου οι επιλογές για να απολαύσεις τη θάλασσα είναι πολλές και για όλα τα γούστα. Αν θέλεις κόσμο και διασκέδαση να κινηθείς στα βόρεια, αλλιώς προτίμησε τις πιο απομονωμένες παραλίες του νότου με τα πρασινογάλανα νερά.

Ξεκινώντας από τα βόρεια, θα πετύχεις την Αμμουδάρα που βρίσκεται δίπλα στην πόλη του Ηρακλείου και είναι πλήρως οργανωμένη, με πολλά ξενοδοχεία και εστιατόρια. Αντίστοιχα δημοφιλής και τουριστική είναι και η παραλία της Αγίας Πελαγίας, στα 18 χλμ. από την πόλη. Στις οργανωμένες και δημοφιλείς συγκαταλέγονται η αμμώδης Αμνισός, η τουριστική Αρίνα και ο Καρτερός ( επιλογές που προτιμάνε οι νεαρότερες ηλικίες), η Τομπρούκ και φυσικά η Χερσόνησος για διασκέδαση μέχρι πρωίας. Αν θέλεις κάτι που θα έχει και ανοργάνωτα σημεία, μπορείς να το βρεις στη Σταλίδα-Μάλια και στην παραλία Φόδελε. Μία καλή επιλογή για όσους αγαπάνε την άμμο είναι επίσης η παραλία του Ανισαρά.

Οι πιο ωραίες παραλίες και θάλασσες κατά τη γνώμη μας βέβαια βρίσκονται εκεί στο νότο. Όταν πας στο Αγιοφάραγγο θα καταλάβεις, όπως θα αγαπήσεις τα πρασινογάλαζα νερά στο Βαθύ. Στον Κομμό θα βρεις ένα οργανωμένο κομμάτι το καλοκαίρι ενώ δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τα Μάταλα που με την ιστορία που φέρει ο τόπος, ακόμα και σήμερα γίνεται χαμός. Για αυτό προτίμησε τη διπλανή και πιο ήσυχη, Κόκκινη Άμμο (Αμμούδι).

Η φιλόξενη Κρήτη σε περιμένει να την ανακαλύψεις και να είσαι σίγουρος-η ότι ποτέ δεν θα τη βαρεθείς. Είτε αγαπάς την ιστορία, είτε είσαι φυσιολάτρης, είτε άνθρωπος της περιπέτειας, αυτό το νησί έχει κάτι μαγικό να σου προσφέρει.

Βάλε σήμερα την μεγαλόνησο στη λίστα σου και ανακάλυψε το δικό σου μικρό παράδεισο. Και το σημαντικότερο; Η ευκολία του να πας, με την ANEK LINES που θα σε ταξιδέψει από/προς Χανιά και Ηράκλειο, με τον αέρα του τόπου της!

Μην χάσεις τις προσφορές, που είναι τόσες που δύσκολα θα αρνηθείς ένα ταξίδι στην Κρήτη.

Θα βρεις πακέτα προσφορών για Χανιά από €114 σε επιβάτες με Ι.Χ. ή και από 253 για 4κλινη καμπίνα & Ι.Χ..

Δες όλες τις προσφορές εδώ και επίλεξε αυτή που σου ταιριάζει.

Μην ξεχνάς επίσης το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles. Μπορείς να εκδώσεις την κάρτα σου ψηφιακά μέσω του https://seasmiles.com/el/ ή δια ζώσης στο καράβι. Μάζεψε seasmiles και εξαργύρωσέ τα για έκδοση δωρεάν ή με έκπτωση εισιτηρίων.

Επίσης, ανακάλυψε αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, που θα κάνουν το ταξίδι σου ακόμα πιο ενδιαφέρον.

Επιπλέον, ως μέλη του Seasmiles, απόλαυσε εκπτώσεις και προνόμια στο δίκτυο των 250+ συνεργατών του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα. Για τα μέλη της Blue ή Silver βαθμίδας υπάρχει η επιλογή εκτύπωσης της φυσικής βιοδιασπώμενης κάρτας μέσα στο πλοίο. Επιπλέον, η ΑΝΕΚ LINES μας προσκαλεί να πλεύσουμε μαζί για ένα πιο βιώσιμο αύριο, αφού όλος ο στόλος της διαθέτει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Κατέβασε το νέο mobile app seamore

Σου παρουσιάζουμε τώρα το seamore, το νέο app των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines.

O προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σου λύσουν τα χέρια!

Τι σου προσφέρει το νέο app;

Τα στοιχεία σου, οι συνταξιδιώτες που θες, το όχημά σου και το κατοικίδιό σου εάν έχεις, συμπληρώνονται αυτόματα κατά την κράτηση, ώστε να την ολοκληρώνεις πιο γρήγορα και εύκολα από ποτέ.

Μπορείς να βλέπεις όλα σου τα ταξίδια, οργανωμένα σε ένα μόνο σημείο. Όσα έχεις προγραμματίσει, αλλά και όλα όσα έχεις ήδη πραγματοποιήσει.

Κι αν είσαι μέλος Seasmiles, έχεις την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σου και μπορείς να εξαργυρώνεις seasmiles, με δωρεάν ή με έκπτωση εισιτήρια.

Κατέβασέ το τώρα από Google Play & App Store

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ!

Το ήξερες ότι είτε εγγραφείς από το mobile app seamore, είτε από τα website των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines & Seasmiles, μπορείς να έχεις πρόσβαση στο προφίλ σου με τα ίδια στοιχεία (email & κωδικό πρόσβασης);

Κάνε εγγραφή και συνδέσου τώρα στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines, mobile app seamore & Seasmiles!

Γνώρισε και την on-board infotainment πλατφόρμα, @sea. Διαθέσιμη σε όλους τους επιβάτες, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν μέσω στο wifi των πλοίων μέσω του κινητού ή του tablet και δίνεται πρόσβαση στις δυνατότητες που σας προσφέρει.

Ενημερώσου για τον καιρό, τη θέση του πλοίου σε real time, άκουσε μουσική και podcasts ή δες χρήσιμες πληροφορίες του πλοίου, των λιμανιών, των προορισμών και πολλά άλλα.

Προσφέρονται, επίσης, πακέτα σύνδεσης wifi για να έχεις πρόσβαση στα αγαπημένα σου social & websites.