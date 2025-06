Κόσμος

Λίγο μετά τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας το Reuters μετέδωσε ότι ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Σειρήνες ακούγονται σε όλο το Ισραήλ. 🚨Sirens sounding across northern Israel as more projectiles are launched from Iran🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) June 23, 2025 Σύμφωνα […]