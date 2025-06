«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει την (πυρηνική) βόμβα. Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται σε νέα κορύφωση, η σταθερότητα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι κρίσιμης σημασίας. Τώρα είναι η στιγμή για το Ιράν να εμπλακεί σε μια αξιόπιστη διπλωματική λύση. Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το μόνο μέρος για να τερματιστεί αυτή η κρίση», δήλωσε σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρόεδρος της Κομισιόν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Iran must never acquire the bomb.

With tensions in the Middle East at a new peak, stability must be the priority.

And respect for international law is critical.

Now is the moment for Iran to engage in a credible diplomatic solution.

The negotiating table is the only place to…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2025