BREAKING: Satellite images taken on Sunday and analyzed by The Associated Press show damage to the entryways to Iran’s underground nuclear site at Fordo after U.S. airstrikes targeted the facility. https://t.co/rNIQTRfp4N

— The Associated Press (@AP) June 22, 2025