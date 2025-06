Οι Αρχές βρήκαν ένα από τα δύο μαύρα κουτιά που θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη των αιτιών του πολύνεκρου αεροπορικού δυστυχήματος στην Ινδία. Το αεροσκάφος Boeing 787 της Air India συνετρίβη χθες πάνω σε κτίρια της πόλης Αχμενταμπάντ, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Λονδίνο. Οι 242 επιβάτες και πλήρωμα θεωρούνται νεκροί, εκτός από έναν ταξιδιώτη που φαίνεται να επέζησε ως εκ θαύματος από τη συντριβή.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «265 πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», που σημαίνει ότι 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος όταν το αεροπλάνο συνετρίβη σε κέντρο φιλοξενίας ιατρικού προσωπικού.

Από τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους, εντοπίστηκε αυτό που βρισκόταν στο πίσω μέρος και φυλάσσεται αυτή τη στιγμή με ασφάλεια. Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας θα ελέγξει τα στοιχεία που περιέχει και θα αναλύσει τις ηχογραφήσεις. Το δεύτερο μαύρο κουτί, από το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, δεν έχει ακόμη βρεθεί, μεταδίδει η ΕΡΤ, επικαλούμενη τους Hindustan Times.

Στο μεταξύ, αναλυτές που μελέτησαν βίντεο από την απογείωση επισημαίνουν ανησυχητικές ενδείξεις: το αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner δεν ανέπτυξε επαρκή γωνία ανόδου, παρέμεινε χαμηλά, ενώ το σύστημα προσγείωσης δεν είχε ανασυρθεί. Επίσης, τα flaps του αεροπλάνου φαίνεται να ήταν ακατάλληλα ρυθμισμένα, στοιχείο κρίσιμο για την απογείωση. Flaps στα αεροπλάνα είναι κινούμενες επιφάνειες που βρίσκονται στο πίσω μέρος των πτερύγων και χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την άνωση και να επιβραδύνουν το αεροπλάνο κατά την απογείωση και την προσγείωση.

